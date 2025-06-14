Іспанія

Клуб встановив клаусулу у розмірі мільярда євро для молодого таланту.

Реал Мадрид продовжив контракт із перспективним центральним захисником Раулем Асенсіо. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода з 22-річним іспанцем розрахована до червня 2031 року.

Підтверджено план, який був озвучений ще в березні, – зробити ставку на одного з найобдарованіших гравців своєї академії. У контракті передбачено колосальну клаусулу – 1 мільярд євро.

У минулому сезоні Рауль Асенсіо провів за мадридський Реал 53 матчі, в яких він віддав 2 асисти та заробив 10 результативних передач.