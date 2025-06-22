Іспанія

Повернення астурійської команди.

Реал Ов'єдо в матчі-відповіді фіналу плей-оф за право участі в іспанський Ла Лізі переміг Мірандес із рахунком 3:1.

Завдяки цій перемозі команда Велько Пауновича здобула підвищення в класі на наступний сезон. Перша гра завершилася мінімальною перемогою Мірандеса — 1:0.

Зазначимо, що востаннє Реал Ов'єдо грав у елітному дивізіоні Іспанії у сезоні-2000/01. Тоді "карбайонці" посіли 18 місце в турнірній таблиці, набравши 41 пункт після 38 зіграних турів.

Нагадаємо, у складі астурійської команди виступає дворазовий чемпіон Європи (2008, 2012) 40-річний Санті Касорла, який у сезоні-2024/25 відіграв 34 матчі, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.