Гравець допоміг рідній команді піднятись до "еліти".
Хосе Салінас, Getty Images
25 червня 2025, 14:05
Іспанський Ельче поставив собі за завдання на цей сезон піднятись до Ла Ліги й у підсумку впорався з ним, посівши другу сходинку в Сегунді.
Однак під час підвищення в класі провідними гравцями клубу почали цікавитись уже наявні в "елітному" дивізіоні команди, і зрештою з деякими з них Ельче муситиме попрощатись.
Як, наприклад, із фланговим захисником Хосе Салінасом.
24-річний виконавець є вихованцем Ельче й за останній рік став стабільним гравцем основного складу з 41 матчем, трьома голами та трьома гольовими передачами за сезон.
Однак навіть підвищення рідного клубу за класом на переконало Салінаса в тому, що варто продовжувати контракт.
А потім надійшла пропозиція від каталонського Еспаньйола, яку Хосе радо зустрів і підписав угоду вже з новим клубом.