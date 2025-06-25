Іспанія

Гравець допоміг рідній команді піднятись до "еліти".

Іспанський Ельче поставив собі за завдання на цей сезон піднятись до Ла Ліги й у підсумку впорався з ним, посівши другу сходинку в Сегунді.

Однак під час підвищення в класі провідними гравцями клубу почали цікавитись уже наявні в "елітному" дивізіоні команди, і зрештою з деякими з них Ельче муситиме попрощатись.

Як, наприклад, із фланговим захисником Хосе Салінасом.

24-річний виконавець є вихованцем Ельче й за останній рік став стабільним гравцем основного складу з 41 матчем, трьома голами та трьома гольовими передачами за сезон.

Однак навіть підвищення рідного клубу за класом на переконало Салінаса в тому, що варто продовжувати контракт.

А потім надійшла пропозиція від каталонського Еспаньйола, яку Хосе радо зустрів і підписав угоду вже з новим клубом.