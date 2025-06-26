Іспанія

Футболіст уже шостий рік перебуває в каталонському клубі.

У футболі має місце така роль у команді, як резервний воротар, і в каталонській Жироні за неї відповідає Хуанкар, або більш відомий широкому загалу Хуан Карлос Мартін Корраль.

37-річний виконавець долучився до "червоно-білих" ще в 2019 році й відтоді на його рахунку назбиралось 125 матчів, 133 пропущених голи на 42 "сухих" поєдинки.

Але з часом він опинився глибоко в запасі за спиною молодшого аргентинця Пауло Гассаніги й нині конкурує з українцем Владиславом Крапивцовим.

Тим не менш, Жирона продемонструвала, що Хуанкар ще потрібен клубу, продовживши з ним контракт до 2026 року.

Додатково, каталонці вказали на можливість і ще одного продовження угоди вже наступного літа.