Іспанія

Три роки провів у клубі футболіст.

Іспанський фланговий захисник Франсіско Феменія Фар, або більш відомий на ім’я Кіко Феменія, має за плечима цікавий досвід підготовки до "дорослого" футболу в академіях одночасно й каталонської Барселони, і мадридського Реала.

Проте перші вагомі кроки в професійній кар’єрі він почав робити в Алавесі, де його в 2017 році запримітив англійський Вотфорд, після чого нині вже 34-річний виконавець провів п’ять років на Британських островах.

Усе для того, щоб потім повернутись назад до Іспанії та пограти три сезони за Вільярреал.

Однак цього літа взаємини із "жовтою субмариною" для футболіста теж добігли завершення й він отримав статус вільного агента на ринку, про що клуб оголосив через свої офіційні мережі.

За сезон Феменія провів 28 матчів та зробив один гольовий пас. Загалом на його рахунку 85 матчів та два асисти в жовтій футболці.