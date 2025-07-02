Іспанія

Фахівець, який вивів команду до найвищого дивізіону, продовжить очолювати її у сезоні-2025/26.

Реал Ов’єдо офіційно оголосив про продовження контракту з головним тренером Велько Пауновичем до червня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Сербський наставник залишиться на чолі команди після того, як у червні 2025-го вивів Ов’єдо до Ла Ліги.

Під його керівництвом команда продемонструвала блискучу гру в заключній частині сезону, здобувши 7 перемог і 3 нічиї у 10 останніх матчах. У плейофі за підвищення в класі Ов’єдо пройшов Альмерію в півфіналі та Мірандес у фіналі, тим самим перетворивши мрію вболівальників у реалість.

У сезоні-2025/26 Паунович продовжить працювати зі своїм штабом: Клаудіо Арцено, Нуну Мігель Гомеш, Квінтон Форчун і Альберто Мартінес. До них також приєднається новий тренер воротарів — Хесус Унануа.