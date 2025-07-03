Іспанія

Перерва у виступах на Піренеях затягнулась на 13 років.

Венесуельский нападник Саломон Рондон має за плечима тривалу історію виступів за різноманітні клуби в різних частинах світу та трансфери поміж ними.

Від рідного Арагуа до Ньюкасла й Вест Бромвича в Англії чи від іспанських Лас-Пальмаса та Малаги до китайського Далянь Про, або аргентинського Рівер Плейт та мексиканської Пачуки, у складі якої відіграв усі три матчі на Клубному чемпіонаті світу-2025 — 35-річний форвард відзначався голами в будь-якому середовищі.

І футбольний шлях підготував для нього новий виклик — трансфер до іспанського Реала Ов’єдо, який пробився до Ла Ліги за підсумками минулого сезону.

Контракт із гравцем у статусі вільного агента буде короткотривалим — до літа наступного року.

У Пачуці Рондон забив 36 голів та віддав вісім гольових передач у 70 матчах.