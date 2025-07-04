Іспанія

Контракт чинний до 2029 року, а довіра Сімеоне залишається незмінною.

Як повідомляє видання Diario AS, керівництво мадридського Атлетіко не має жодного наміру прощатися з Конором Галлагером. Англійський півзахисник вважається важливим активом клубу, і наступний сезон має стати ключовим у його адаптації та закріпленні в основі.

Попри чутки, Галлагер не продається — це чітка позиція і керівництва, і тренерського штабу. Вони вірять у потенціал гравця і переконані, що він зможе проявити себе у сезоні 2025/26. Щоб змусити мадридців змінити свою думку, на стіл у "Метрополітано" мала б надійти справді надзвичайна пропозиція. Але її не очікують — навпаки, в клубі розраховують на повноцінне розкриття Галлагера.

Англієць завершив свій перший рік у Ла Лізі з 50 матчами в активі (32 у чемпіонаті, 9 у Лізі чемпіонів, 6 у Кубку Іспанії та 3 на Клубному чемпіонаті світу). Його внесок — 4 голи та 6 асистів. Втім, він ще не став стабільним гравцем основи. Дієго Сімеоне не зміг знайти йому ідеальну позицію — Галлагер часто грав на лівому фланзі, хоча краще виглядає в центрі поля з активним підключенням до атак.

Контракт Галлагера з Атлетіко чинний до 2029 року.

Його придбали минулого літа за 40 мільйонів євро, і клуб не сумнівається в тому, що інвестиція була виправданою. У Мадриді гравець почувається комфортно, щасливий, має підтримку команди — усе це створює умови для справжнього прориву вже найближчого сезону.