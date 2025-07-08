Іспанія

Коментар легендарного французького півзахисника.

Колишній півзахисник Реала Клод Макелеле поділився думками про перші результати "вершкових" під керівництвом Хабі Алонсо. Реал вийшов до півфіналу Клубного чемпіонату світу, де зіграє з ПСЖ.

"Мадрид завжди буде Мадридом. Поступово. Хабі потрібен час. Рік чи два. Йому треба дати можливість попрацювати. У нього вражаючий склад", – цитує французького експерта AS.

Алонсо замінив Карло Анчелотті на чолі команди. Італієць очолив збірну Бразилії. За два роки роботи в Німеччині Алонсо привів Баєр до перемог у Бундеслізі, Кубку Німеччини та фіналу Ліги Європи.

Матч ПСЖ — Реал відбудеться 9 липня о 22:00.