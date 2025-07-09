Іспанія

Агентка футболіста вже працює з Піні Захаві для організації потенційного переходу приблизно за 20 млн євро.

Правий вінгер національної збірної України Віктор Циганков може змінити клубну прописку в це літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, 27-річний українець відкритий до літнього переходу, а Жирона готова розглянути пропозиції в районі 20 мільйонів євро.

За інформацією джерела, представниця футболіста Олена Миськів підписала мандат на співпрацю з відомим ізраїльським агентом Піні Захаві, який займатиметься пошуком нового клубу для Циганкова.

До українця є інтерес із боку клубів англійської Прем'єр-ліги, хоча конкретні назви наразі не розголошуються.

Нагадаємо, Віктор Циганков приєднався до Жирони у січні 2023 року і став одним із ключових гравців каталонського клубу, забивши 13 голів та віддавши 18 асистів у 85 проведених іграх. Єдине що систематично заважало ексгравцю Динамо — це травми.