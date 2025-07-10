Іспанія

Косоварський форвард і надалі очолюватиме атаку команди.

Косоварський нападник Ведат Мурікі ще за часів виступів у римському Лаціо подався до іспанської Мальорки на правах оренди за 500 тис. євро в 2022 році, і цей досвід співпраці для обох сторін вийшов настільки вдалим, що не забарився й повноцінний трансфер за пів року вже за додаткові 8 млн євро.

Усе заради того, щоб за кілька сезонів 31-річний косовар почав вважатись культовою для клуба персоною й його прозвали "головним піратом острів’ян".

І як із такою видатною постаттю в підсумку не продовжити контракт?

Цим і зайнялись боси балеарського клубу цього літа й запропонували гравцю угоду аж до 2029 року, на що той радо погодився.

Мурікі в минулому сезоні забив сім голів та віддав дві гольові передачі за 31 матч.