Іспанія

Юнак, поки що, долучиться до лав молодіжної команди.

Шведський нападник сирійського походження Руні Бардагжі має всі перспективи для того, щоб стати видатним гравцем у майбутньому.

У будь-якому випадку, саме так 19-річного виконавця презентували в данському Копенгагені, коли вели перемовини з каталонською Барселоною щодо трансферу цього футболіста.

"Блаугранас" у підсумку повірили в потенціал футболіста та виклали за його перехід близько 2 млн євро.

При цьому Бардагжі буде позиціонуватись як гравець Барселони B, але поїде разом з основною командою до азійського турне, де намагатиметься переконати Ганса-Дітера Фліка в тому, що він гідний грати в "старшій" команді вже зараз.

Контракт підписано до 2029 року.

У минулому сезоні Бардагжі страждав від розриву хрестоподібної зв’язки, тож зіграв усього шість матчів (243 хвилини).