Іспанія

Підсилення для "франхіверде".

Представник іспанської Сегунди Ельче оформив трансфер воротаря Алехандро Ітурбе з мадридського Атлетіко. Про це повідомляє офіційний сайт "франхіверде".

Зазначається, що контракт з 21-річним іспанцем підписано до 30 червня 2029 року. Cума переходу не розголошується.

"Чотирирічне підписання контракту відображає тверду прихильність Ельче спортивному проєкту як у сьогоденні, так і в майбутньому. Придбання такого виконавця посилить нашу команду воротарів молодістю, талантом і амбіціями.

Ельче вітає Алехандро Ітурбе і бажає йому всіляких успіхів у новій ролі в складі "франхіверде".

Ласкаво просимо в Ельче, Іту!", — йдеться в заяві клубу.

Зазначимо, що Ітурбе в складі олімпійської збірної Іспанії виграв золоту медаль Олімпіади в Парижі, влітку 2024-го року.

Минулого сезону Алехандро Ітурбе провів за Атлетіко Б 34 матчі, пропустив 33 м'яча та 10 разів відіграв "на нуль".