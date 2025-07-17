Іспанія

Клуби намагаються випередити один одного.

Фланговий захисник памплонської Осасуни Хесус Аресо провів непоганий минулий сезон із 36 матчами та трьома гольовими пасами в активі, чим забезпечив собі цікаву літню трансферну кампанію.

26-річного виконавця через наявність у нього баскського коріння тривалий час від Атлетік та навіть устиг запропонувати 10 млн євро, які загалом влаштовували Осасуну.

Але несподівано на обрії з’явився мадридський Атлетіко та запропонував 12 млн євро — саме стільки складає клаусула футболіста в контракті.

При цьому "матрацники" паралельно працюють над можливим трансфером свого правого захисника Науеля Моліни до Вільярреала, тож конкуренції за місце в стартовому складі у Аресо, у випадку переходу, фактично не буде.