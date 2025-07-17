Клуби намагаються випередити один одного.
Хесус Аресо, Getty Images
17 липня 2025, 10:45
Фланговий захисник памплонської Осасуни Хесус Аресо провів непоганий минулий сезон із 36 матчами та трьома гольовими пасами в активі, чим забезпечив собі цікаву літню трансферну кампанію.
26-річного виконавця через наявність у нього баскського коріння тривалий час від Атлетік та навіть устиг запропонувати 10 млн євро, які загалом влаштовували Осасуну.
Але несподівано на обрії з’явився мадридський Атлетіко та запропонував 12 млн євро — саме стільки складає клаусула футболіста в контракті.
При цьому "матрацники" паралельно працюють над можливим трансфером свого правого захисника Науеля Моліни до Вільярреала, тож конкуренції за місце в стартовому складі у Аресо, у випадку переходу, фактично не буде.