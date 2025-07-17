Іспанія

Футболіст повертається до клубу, де зробив перші кроки у професійному футболі.

Захисник Хуніор Фірпо повертається до Реал Бетіс, підписавши контракт із клубом до 2028 року. Очікується, що гравець приєднається до команди в Севільї вже наступного тижня.

Вихованець академії Бетіса, 28-річний футболіст знову одягне зелено-білу форму після виступів за Барселону та Лідс Юнайтед. Його шлях у Бетісі почався ще у 2014 році, коли він приєднався до молодіжної системи клубу, а вже в 2018 дебютував у першій команді.

За перший період у складі "вердібланкос" Фірпо провів 43 матчі, забив 5 голів і віддав 3 гольові передачі. Згодом його кар'єра продовжилась у Барселоні, звідки у 2021 році він перейшов до англійського Лідса за 13 мільйонів фунтів.

У складі "білих" захисник зіграв 119 матчів, зокрема 35 у сезоні 2024/25, і допоміг клубу повернутися до Прем’єр-ліги після тріумфального сезону в Чемпіоншипі. На його рахунку – 4 голи та 10 асистів.

Незважаючи на запропонований новий контракт, гравець прийняв рішення повернутися до Іспанії як вільний агент.

"Фірпо зіграв величезну роль для футбольного клубу як на полі, так і за його межами" і "увійде в історію як частина команди, яка завоювала титул", – зазначили у прощальному зверненні Лідса.

До особистих здобутків футболіста входять Кубок Іспанії та перемога на молодіжному чемпіонаті Європи U-21 у складі збірної Іспанії.