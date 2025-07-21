Іспанія

Мадридці узгодили особисті умови з португальцем, тепер ведуть переговори з Челсі щодо суми трансферу.

Крайній захисник Челсі Ренату Вейга дав згоду на перехід до мадридського Атлетіко, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Проблем із узгодженням особистих умов між футболістом та іспанським клубом не виникло.

За інформацією джерела, Челсі та Атлетіко залишаються в прямих переговорах щодо трансферу 21-річного португальця. Лондонці наполягають на пакеті, що досягне близько 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Нагадаємо, Вейга приєднався до Челсі у 2024 році, але може покинути клуб вже цього літа, аби отримати більше ігрового часу на топ-рівні.

Минулого сезону Ренату Вейга відіграв за Челсі та Ювентус (піврічна оренда) загалом 33 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.