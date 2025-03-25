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Пропонуємо згадати цікавий випадок що відбувся трохи понад 10 років тому.

Багато хто пам'ятає, як у сезоні-2011/12 Манчестер Юнайтед дивовижним чином втратив перевагу у 8 очок над Манчестер Сіті й, здавалось, вже виграний трофей. Тоді у перемозі "червоних дияволів" були впевнені всі їх вболівальники.

Виконавчий директор одного з букмекерів і палкий прихильник Манчестер Юнайтед Фред Дан вирішив знов випробувати долю, виплативши виграші за збереження "червоними дияволами" титулу Прем’єр-ліги ще до завершення сезону. Попри те, що попереду було ще сім турів, він був впевнений: перегони завершені.

Це сталося після перемоги Юнайтед над Блекберном з рахунком 2:0 в 31 турі, що дозволило команді відірватися від Манчестер Сіті на п’ять очок. Дан вирішив, що цього достатньо, щоб оголосити чемпіона, тим самим викликавши хвилю обурення серед фанатів "містян".

Це не перший його подібний крок – у 1998 році він вже виплачував ставки на перемогу Юнайтед в АПЛ, коли ті випереджали Арсенал на 12 очок. Але тоді історія також завершилася гірко: "червоні дияволи" втратили перевагу й поступилися титулом на одне очко.

"У 1998-му Фергюсон сказав мені ніколи не поспішати з виплатами, але цього разу сер Алекс може не хвилюватися – я не помилився, – заявив Дан. – Юнайтед вже перетнули фінішну лінію на шляху до рекордного 20-го титулу. Навіть із майбутнім дербі перевага в п’ять очок – це надто багато для Сіті".

Втім, варто зазначити, що подібні рекламні ходи букмекерів часто бувають виправданими. Є велика кількість вдалих прикладів, але найбільш відомий з них, коли одна з беттінгових компаній розрахувала перемогою ставку на чемпіонство Челсі у сезоні-2005/06, ще в сьомому турі.

А ви б, маючи власну букмекерську компанію, зараз виплатили виграші за ставки на чемпіонство Ліверпуля в цьому сезоні? Пишіть свої думки в коментарях.