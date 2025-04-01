Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Мілан — Інтер, Getty Images
01 квітня 2025, 22:00
У рамках першого півфінального матчу Кубка Італії-2024/25 Мілан зустрінеться з Інтером.
Матч відбудеться в середу, 2 квітня, на Стадіо Джузеппе Меацца. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.45. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.45.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Інтера в один гол або нічия", представлений показником 1.87.
Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність призначення в матчі пенальті.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Інтер не програє і тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.45.
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