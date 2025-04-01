Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого півфінального матчу Кубка Італії-2024/25 Мілан зустрінеться з Інтером.

Матч відбудеться в середу, 2 квітня, на Стадіо Джузеппе Меацца. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Інтера в один гол або нічия", представлений показником 1.87.

Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність призначення в матчі пенальті.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Інтер не програє і тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.45.

Слідкуйте за поєдинком Мілан — Інтер на Football.ua.