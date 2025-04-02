Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Челсі прийматиме Тоттенгем.

Матч відбудеться в четвер, 3 квітня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 1.69, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Челсі + тотал більше 2,5", представлений показником 2.12.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Коула Палмера.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.32.

Слідкуйте за поєдинком Челсі — Тоттенгем на Football.ua.