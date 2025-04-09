Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 ПСЖ прийматиме Астон Віллу.

Поєдинок відбудеться в середу, 9 квітня, на Парк де Пренс у Франції. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 7.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 1.85 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога ПСЖ і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.91.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Астон Вілла на Football.ua.