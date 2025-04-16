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Де продовжить кар'єру Кевін Де Брюйне?

Зірка Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне залишить англійський клуб після завершення нинішнього сезону, але не збирається завершувати кар'єру.

Експерти вже почали висловлювати думки, в який клуб скоріше за все перейде бельгієць!

Для початку, розглянемо можливі чемпіонати. Букмекери вважають, що найбільше шансів у нас побачити Де Брюйне в Саудівській Аравії (коефіцієнти різняться від 2,2 до 2,6) чи в американській МЛС (2-3).

Набагато менше віри в те, що бельгієць залишиться в Топ-чемпіонаті Європи. Так, на перехід півзахисника в будь який клуб з Франції, Іспанії чи Італії пропонують коефіцієнт 13, такий самий, як і на появу Де Брюйне десь у Південній Америці. Розглядається і повернення в рідну Бельгію (17).

Якщо говорити про якісь конкретні клуби, то тут важко визначитися з певними саудівськими клубами, а тому серед фаворитів в основному європейські гранди: Баварія (від 6 до 11), ПСЖ, Інтер Мілан (по 9), або навіть Ліверпуль (13).

Серед інших команд є і Мілан (17), і мадридський Реал (21) і колишні Генк (15-21) та Вольфсбург (19-26).

Є і цікаві, досить несподівані екзотичні варіанти, як наприклад Рівер Плейт (26-41) чи котрийсь з турецьких грандів – Фенербахче (34) або Галатасарай (26). Чи навіть перехід в не чужу для Сіті Жирону (50).

Цікаво, що шанси Де Брюйне залишитися в Сіті букмекери оцінюють так само, як і перехід в Манчестер Юнайтед, або в якийсь з шотландських грандів.