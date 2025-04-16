Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Манчестер Юнайтед прийматиме Ліон (перший матч — 2:2).

Поєдинок відбудеться в четвер, 17 квітня, на стадіоні Олд Траффорд в Англії (Манчестер). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Ліона оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Прохід англійців до наступної стадії оцінюється в 1.39, а французів — в 3.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.25.

Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бруну Фернандеша.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Манчестер Юнайтед в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 1.97.

Слідкуйте за поєдинком Манчестер Юнайтед — Ліон на Football.ua.