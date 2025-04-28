Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування не переможця другого за значущістю єврокубка.

З підсумками чвертьфінальних поєдинків далі пройшли Манчестер Юнайтед, який в шаленому протистоянні переміг Ліон, Атлетік, який впевнено впорався з Рейнджерс, Буде-Глімт, який в важкому двобої залишив за бортом турніру Лаціо, та Тоттенгем, який не без труднощів здолав франкфуртський Айнтрахт.

Пропонуємо вашій увазі оцінки експертів букмекерських компаній щодо того, хто виграє Лігу Європи.

Фаворитом турніру вважається Тоттенгем. Поставити на команду Анге Постекоглу можна з коефіцієнтом 2.62-2.7. Також беттінгові аналітики високо оцінили шанси Атлетіка. На басків пропонуються котирування 2.75-3.25.

Дивовижний камбек Манчестер Юнайтед не вразив експертів, тому "червоні дияволи" лише треті в цьому рейтингу. Поставити на підопічних Рубена Аморіма можна з коефіцієнтом 3.0-3.25. Цілком очікувано найнижчі шанси має Буде-Глімт. Успіх норвежців оцінюється коефіцієнтом 10-13.

Пишіть свої думки в коментарях щодо переможця поточного розіграшу Ліги Європи.