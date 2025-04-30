Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого півфінального матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Атлетік прийматиме Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в четвер, 1 травня, на Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ернесто Вальверде. Так, на перемогу Атлетіка можна поставити з коефіцієнтом 2.09, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал менше 2,0", представлений показником 2.33.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність "сухої" перемоги Атлетіка.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Атлетік не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.03.

Слідкуйте за поєдинком Атлетік Більбао — Манчестер Юнайтед на Football.ua.