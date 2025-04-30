Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Манчестер Юнайтед, Getty Images
30 квітня 2025, 17:54
У рамках першого півфінального матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Атлетік прийматиме Манчестер Юнайтед.
Поєдинок відбудеться в четвер, 1 травня, на Естадіо де Сан Мамес у Більбао, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ернесто Вальверде. Так, на перемогу Атлетіка можна поставити з коефіцієнтом 2.09, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.45.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Тотал менше 2,0", представлений показником 2.33.
Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність "сухої" перемоги Атлетіка.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Атлетік не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.03.
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