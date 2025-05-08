Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Манчестер Юнайтед прийматиме Атлетік Більбао (перший матч — 3:0).

Поєдинок відбудеться в четвер, 8 травня, на Олд Траффорд в Англії (Манчестер). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.99, тоді як потенційний успіх Атлетік Більбао оцінюється показником 4.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Манчестер Юнайтед в один гол або нічия", представлений показником 1.83.

Коефіцієнтом 2.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бруну Фернандеша.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.28.

Слідкуйте за поєдинком Манчестер Юнайтед — Атлетік Більбао на Football.ua.