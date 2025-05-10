Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Ліверпуль прийматиме Арсенал.

Поєдинок відбудеться в неділю, 11 травня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2.07, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 3.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Ліверпуль не програє й тотал більше 2,5", представлений показником 2.25.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність перемоги Ліверпуля в один гол або нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.00.

Слідкуйте за поєдинком Ліверпуль — Арсенал на Football.ua.