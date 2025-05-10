Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Барселона прийматиме Реал Мадрид.

Поєдинок відбудеться в неділю, 11 травня, на Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш у Барселоні. Початок — о 17:15 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони в один гол або нічия", представлений показником 2.12.

Коефіцієнтом 2.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ламіна Ямала.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.25.

Слідкуйте за поєдинком Барселона — Реал Мадрид на Football.ua.