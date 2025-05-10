Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Барселона — Реал Мадрид, Getty Images
10 травня 2025, 15:04
У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Барселона прийматиме Реал Мадрид.
Поєдинок відбудеться в неділю, 11 травня, на Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш у Барселоні. Початок — о 17:15 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.10.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони в один гол або нічия", представлений показником 2.12.
Коефіцієнтом 2.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ламіна Ямала.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.25.
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