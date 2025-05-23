Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Німеччини-2024/25 Армінія протистоятиме Штутгарту в столиці країни.

Поєдинок відбудеться в суботу, 24 травня, на Олімпіаштадіон у Берліні. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Себастьяна Генесса. Так, на перемогу Штутгарта в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.53, тоді як потенційний успіх Армінії оцінюється показником 6.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.95.

Шанси на здобуття трофея номінальними гостями оцінюються в 1.25, а господарями поля — в 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Штутгарта й тотал менше 4,5 (осн. час)", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні одного з трьох найкращих бомбардирів турніру Ніка Вольтемаде (4 гола).

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3 (осн. час)". На нього можна поставити з показником 1.97.

Слідкуйте за поєдинком Армінія — Штутгарт на Football.ua.