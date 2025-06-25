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Згадуємо цікаву історію з чемпіонату світу 2014 року.

Учитель зі Швеції зірвав виграв з шаленим коефіцієнтом 175 після того, як Луїс Суарес вкусив суперника під час Чемпіонату світу 2014 року.

23-річний Йонатан Брак зі Стенунгсунда перед стартом турніру вирішив ризикнути й поставив невелику суму на те, що уругвайський форвард знову не стримає емоції й вкусить когось на полі. Коефіцієнт був аж 175 до 1.

"Я гортав список ставок перед чемпіонатом і побачив таку пропозицію. Подумав: треба спробувати", — розповідає Йонатан.

Друг відмовляв його від цієї ідеї, мовляв, навіщо витрачати гроші на таку дурницю? Але коли товариш пішов, Йонатан все ж поставив 80 шведських крон (близько 350 грн).

Коли під час матчу Уругвай — Італія Суарес вкусив Джорджо К'єлліні, Йонатан не міг повірити очам: "Я почав кричати: “Він його що, вкусив?!”.

Тоді Луїса Суарес дискваліфікували на 9 матчів, а наш герой отримав виграш 14 000 шведських крон (понад 60 000 тисяч гривень).