Розглядаємо найімовірніші варіанти для ветерана.
Джеймы Варді, getty images
25 червня 2025, 15:05
Легенда англійського футболу — нападник Джеймі Варді, цьогоріч покинув Лестер і продовжить кар'єру в іншому клубі.
Наразі він ще не підписав контракту з жодною командою, а тому маємо змогу подивитися — куди ж Варді може перебратися?
Експерти вважають головним претендентом на англійця шотландський Рейнджерс. На такий перехід букмекери дають коефіцієнт (3).
Іншим фаворитом бачать італійський Комо (5). Також ймовірним виглядає варіант залишитися в АПЛ і перейти в Евертон чи Ноттінгем Форрес (по 8), або ж "хайпанути" і перейти у Рексем Райана Рейнольдса (5-9).
Дехто з букмекерів вірить у можливий перехід Варді в стан Манчестер Юнайтед і навіть дають коефіцієнт на цю подію — 4.
Цікаво, що букмекери більше вірять в переїзд Варді до Іспанії (13-26), ніж до Німеччини чи Франції (26-34).