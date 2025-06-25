Рейтинг букмекерів

Розглядаємо найімовірніші варіанти для ветерана.

Легенда англійського футболу — нападник Джеймі Варді, цьогоріч покинув Лестер і продовжить кар'єру в іншому клубі.

Наразі він ще не підписав контракту з жодною командою, а тому маємо змогу подивитися — куди ж Варді може перебратися?

Експерти вважають головним претендентом на англійця шотландський Рейнджерс. На такий перехід букмекери дають коефіцієнт (3).

Іншим фаворитом бачать італійський Комо (5). Також ймовірним виглядає варіант залишитися в АПЛ і перейти в Евертон чи Ноттінгем Форрес (по 8), або ж "хайпанути" і перейти у Рексем Райана Рейнольдса (5-9).

Дехто з букмекерів вірить у можливий перехід Варді в стан Манчестер Юнайтед і навіть дають коефіцієнт на цю подію — 4.

Цікаво, що букмекери більше вірять в переїзд Варді до Іспанії (13-26), ніж до Німеччини чи Франції (26-34).