Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США Бенфіка протистоятиме Баварії.

Матч відбудеться у вівторок, 24 червня, на Бенк оф Америка Стедіум у Шарлотті. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 4.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії в один гол або нічия", представлений показником 1.92.

Коефіцієнтом 1.85 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.12.

Слідкуйте за поєдинком Бенфіка — Баварія на Football.ua.