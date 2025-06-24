Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Бенфіка — Баварія, Getty Images
24 червня 2025, 16:35
У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США Бенфіка протистоятиме Баварії.
Матч відбудеться у вівторок, 24 червня, на Бенк оф Америка Стедіум у Шарлотті. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 4.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії в один гол або нічия", представлений показником 1.92.
Коефіцієнтом 1.85 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.12.
Слідкуйте за поєдинком Бенфіка — Баварія на Football.ua.