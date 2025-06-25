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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США Боруссія Дортмунд протистоятиме Ульсану Хьонде.

Матч відбудеться в середу, 25 червня, на TQL Стедіум у Цинциннаті. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Боруссії можна поставити з коефіцієнтом 1.27, тоді як потенційний успіх Ульсана оцінюється показником 10.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Боруссії "всуху", представлений показником 2.11.

Коефіцієнтом 3.40 оцінена ймовірність дубля у виконанні Серу Гірассі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Боруссії і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.84.

Слідкуйте за поєдинком Боруссія Дортмунд — Ульсан Хьонде на Football.ua.