Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Боруссія Дортмунд, Getty Images
25 червня 2025, 16:54
У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США Боруссія Дортмунд протистоятиме Ульсану Хьонде.
Матч відбудеться в середу, 25 червня, на TQL Стедіум у Цинциннаті. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Боруссії можна поставити з коефіцієнтом 1.27, тоді як потенційний успіх Ульсана оцінюється показником 10.50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Боруссії "всуху", представлений показником 2.11.
Коефіцієнтом 3.40 оцінена ймовірність дубля у виконанні Серу Гірассі.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Боруссії і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.84.
Слідкуйте за поєдинком Боруссія Дортмунд — Ульсан Хьонде на Football.ua.