Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування на те, команда з якого континенту переможе у КЧС.

Ботафогу обіграв Парі Сен-Жермен — переможця Ліги чемпіонів, Фламенгу здобув яскраву вольову перемогу над Челсі й виграв групу, а Флуміненсе відібрав очки в Боруссії Дортмунд. Але чи вистачило цього, щоб переконати всіх, що команді з Південної Америки дійсно можуть поборотись за перемогу в турнірі? За думкою букмекерів: ні.

Те, що перемога в турнірі дістанеться команді з Європи оцінюється мізерним коефіцієнтом 1.1. Водночас успіх команд з Південної Америки оцінюється показником 7. Якщо ваша ставка на перемогу команди з інших частин світу виявиться вдалої, ви примножите свої гроші у 34 рази.

Такий високий коефіцієнт на успіх південноамериканських команд може бути викликаний тим, що в плей-оф Флуміненсе зіграє проти Інтера, Фламенгу — проти Баварії, а Палмейрас та Ботафогу — між собою. Втім, що Інтер, що Баварія — не бездоганні, й стадія 1/8 фіналу може суттєво змінити розклади.

Букмекери вважають, що найкращі шанси перемогти серед команд з Південної Америки мають Палмейрас (коефіцієнт — 26) та Фламенгу (29).

Пишіть свої думки щодо переможця Клубного чемпіонату світу в коментарях.