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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу‑2025 у США Ювентус зустрінеться з Манчестер Сіті.

Ювентус — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз

Матч відбудеться в четвер, 26 червня, на одному з центральних стадіонів турніру. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 4.50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Сіті не програє й тотал більше 2,5", представлений коефіцієнтом 2.20.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Манчестер Сіті в один гол або нічия". На нього можна поставити з коефіцієнтом 1.74.