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Football.ua представляє прев’ю центрального матчу третього туру Клубного чемпіонату світу-2025, який пройде 26 червня та розпочнеться о 22:00.

У завершальному турі групи G Клубного чемпіонату світу зустрічаються два гранди європейського футболу — Ювентус та Манчестер Сіті. Обидві команди вже гарантували собі вихід у плейофі, але ставки залишаються високими: перше місце у квартеті й можливість уникнути потенційного протистояння з мадридським Реалом вже в 1/8 фіналу.

ЧЕТВЕР, 26 ЧЕРВНЯ, 22:00. КЕМПІНҐ ВОРЛД СТЕДІУМ, ОРЛАНДО. ГОЛОВИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: СУСПІЛЬНЕ СПОРТ / DAZN

"Стара синьйора" в дебютному для себе турнірі КЧС виглядає натхненно, незважаючи на в цілому блідий сезон. Команда новоспеченого головного тренера Ігора Тудора впевнено розібралася з Аль-Айном (5:0), а потім не залишила шансів Відаду (4:1). Герой групового етапу — турецький талант Кенан Їлдиз, який забив тричі й активно асистував. Водночас Ювентус продовжує серію без поразок у семи матчах поспіль у всіх турнірах (5 перемог, 2 нічиї).

Цікаво, що туринці мають позитивну історію протистоянь із Ман Сіті: три поспіль перемоги, включно з перемогою 2:0 у груповому етапі Ліги чемпіонів у грудні 2024-го. Наразі Тудор має стабільний склад, а лідери команди демонструють хорошу форму. Навіть травми Періна, Бремера, Кабала та Міліка не похитнули впевненість у своїх силах — з лдизом, Консейсау та Коло Муані в атаці «бьянконері» виглядають дуже загрозливо.

Діючий чемпіон світу з клубного футболу — Ман Сіті — також має 100% результат у групі: 2:0 з Відадом і розгром 6:0 над Аль-Айном. Хоча, за словами Гвардіоли, цього виявилося замало: для виходу з першого місця "містянам" потрібна перемога над Ювентусом. Голи у ворота суперників забивали Гюндоган, Голанд, Бобб, Ечеверрі та новачок Шеркі, але головною новиною стало повернення Родрі після тривалої паузи — іспанець готовий вийти в основі вперше з вересня.

Попри серйозну ротацію, Сіті залишається грізною силою з поступовим повернення своєї форми після провального в результатах сезону — лише одна поразка у 15 останніх матчах. Однак, повторимося, історично Юве залишається дуже незручним суперником: з семи офіційних зустрічей англійці виграли лише одну — ще у 1976 році. Чи зможе Гвардіола порушити цю тенденцію під час клубного мундіалю оновленого формату?

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ЮВЕНТУС : Ді Грегоріо — Савона, Келлі, Калулу — Коста, Тюрам, МакКенні, Камб'ясо — Консейсау, Їлдиз — Коло Муані

МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Нунеш, Діаш, Гвардіол, Аїт-Нурі — Родрі, Рейндерс — Савіньйо, Фоден, Мармуш — Голанд

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