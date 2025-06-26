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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу‑2025 у США РБ Зальцбург зустрінеться з мадридським Реалом.

РБ Зальцбург — Реал Мадрид. Напередодні

Матч відбудеться у п'ятницю, 27 червня, на стадіоні Лінкольн Файненшел Філд у Філадельфії. Початок — о 04:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.31, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 9.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора -1,5" на мадридський Реал, представлений коефіцієнтом 1.76.

Коефіцієнтом 2.36 оцінена ймовірність варіанту "перемога Реала та обидві команди заб'ють".

Також пропонуємо розглянути сценарій "переможець Реал в два голи". На нього можна поставити з коефіцієнтом 4.10.