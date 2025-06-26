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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 27 червня та розпочнеться о 04:00.

Останній тур групи H подарує європейське протистояння: австрійський Ред Булл Зальцбург спробує створити сенсацію в матчі проти п’ятиразового чемпіона турніру — Реала Мадрид. Обидві команди мають по 4 очки й претендують на перше місце в групі, але мадридці попереду за різницею м’ячів.

РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ — РЕАЛ МАДРИД

ЧЕТВЕР, 27 ЧЕРВНЯ, 04:00, ЛІНКОЛЬН ФАЙНЕНШЕЛ ФІЛД, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАХАН БЕЙДА (МАВРИТАНІЯ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ. ЧЕТВЕР, 27 ЧЕРВНЯ, 04:00, ЛІНКОЛЬН ФАЙНЕНШЕЛ ФІЛД, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАХАН БЕЙДА (МАВРИТАНІЯ)ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ.

Реал розпочав турнір з нічиєї проти Аль-Хіляля (1:1), а потім, граючи з 10‑ма з 7‑ї хвилини, зумів здолати Пачуку (3:1), значною мірою завдяки блискучій грі Куртуа, який здійснив 10 сейвів. Голи Беллінгема, Гюлера та Вальверде гарантували перемогу, а також вивели команду Хабі Алонсо у вигідну позицію.

Тепер Реалу достатньо нічиєї, аби гарантувати собі місце в 1/8 фіналу. Але якщо Аль-Хіляль обіграє Пачуку, а мадридці не переможуть, "вершкові" можуть опуститися на друге місце.

Зальцбург також набрав 4 очки — стартувавши з перемоги над Пачукою (2:1), а потім зігравши внічию з Аль-Хілялем (0:0). Команда Томаса Летша розчарована втратою очок у Вашингтоні, але зберігає хороші шанси на вихід. Навіть поразка від Реала може не стати фатальною — за умови, що Аль-Хіляль не переможе мексиканців.

Австрійці мають скромну статистику проти іспанських клубів: лише 5 перемог у 24 зустрічах. Проте їхня атакувальна серія — 16 матчів із забитими — дає надію на гол у ворота Реала, який часто дає слабину в обороні.

У Реала — велика лазаретна відомість: Карвахаль, Алаба, Мілітао, Камавінга, Менді та Ендрік поза грою. Асенсіо дискваліфікований після червоної картки. Його замінить Рюдігер, а в центрі оборони гратиме новачок Дін Гюйсен. Мбаппе пропустив два матчі через проблеми зі шлунком, але вже тренується й може повернутися до старту. У нападі також зіграють Вінісіус і Вальверде.

Зальцбург втратив кількох гравців: воротар Шлагер та вінгер Йео травмовані, як і хавбек Кавамура. Замість них знову вийде 18-річний дебютант Цавієшицкі. Очікується, що до складу повернеться Оскар Глух.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ред Булл Зальцбург: Цавієшицкі — Лайнер, Гаду, Расмуссен, Кратціг — Бідструп, Діабате — Нене, Глух — Онісіво, Баїду.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Гюлер, Чуамені, Беллінгем — Вальверде, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

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