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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США ПСЖ протистоятиме Інтер Маямі.

Матч відбудеться в неділю, 29 червня, на Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.24, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 11.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.90.

Вихід французів до наступного раунду турніру оцінюється в 1.09, а американців — в 7.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і перемога ПСЖ", представлений показником 2.31.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ліонеля Мессі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога ПСЖ і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.95.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Інтер Маямі на Football.ua.