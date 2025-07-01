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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Боруссії Дортмунд протистоятиме Монтеррей.

Матч відбудеться в середу, 2 липня, на Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті. Початок — о 04:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Боруссії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Монтеррея оцінюється показником 4.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Вихід німців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.42, а мексиканців — в 2.97.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.88.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Серу Гірассі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Боруссії і тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 2.72.