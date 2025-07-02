Рейтинг букмекерів

GGBET і Полісся запускають нову хвилю контенту, інтерактивів, спецпроєктів та форматів, які дозволять кожному фанату бути ще ближче до улюбленої команди.

Не встиг завершитися сезон УПЛ, як футбольні команди почали готуватися до нового. Один з етапів підготовки — підписання партнерств для клубів. Першими про угоду заявили хоч і нові, але вже гучні імена в українському спорті: букмекерський бренд GGBET та ФК Полісся (Житомир).

Сьогодні два бренди анонсували офіційне партнерство. GGBET і Полісся запускають нову хвилю контенту, інтерактивів, спецпроєктів та форматів, які дозволять кожному фанату бути ще ближче до улюбленої команди. Від офлайн подій до диджиталу — кожен проєкт надихатиме та мотивуватиме вболівальників об’єднуватися навколо команди вовків, яка грає для своїх.

"Зараз наш клуб перебуває у стадії трансформації: ми змінюємось, зростаємо, плануємо, і саме в цей час нам важливо, хто поруч із нами. Партнерство з GGBET — це той міжнародний досвід та підтримка, яких ми потребуємо та готові інтегрувати в наше спільне майбутнє та співпрацю" — Олександр Денисов, директор з маркетингу, медіа та спонсорства ФК Полісся.

У GGBET також бачать багато перспектив у співпраці з житомирським клубом: "Ми з натхненням долучаємось до партнерства з ФК Полісся. Це команда з характером, амбіціями та відданими вболівальниками. Житомирські вовки — це про емоції, боротьбу до кінця. Наше завдання — посилити ці чесноти, створивши якісні продукти для вболівальників. Впевнені, що клуб гідно представлятиме Україну в єврокубках", — відзначив Сергій Міщенко, CEO GGBET UA.

Вже в липні Полісся на чолі з новим головним тренером клубу Русланом Ротанем розпочне свій шлях у матчах другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальноі гри. Азартні ігри для тих, кому немає 21 року, заборонені законами України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГГБЕТ" Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, будинок 17, офіс 601

КОД ЄДРПОУ 44912194

РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 129 від 08.08.2023

Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтеренет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, від 23.08.23 р., строк дії 5 років.