GGBET і Полісся запускають нову хвилю контенту, інтерактивів, спецпроєктів та форматів, які дозволять кожному фанату бути ще ближче до улюбленої команди.
Фото надане рекламодавцем
02 липня 2025, 15:27
Не встиг завершитися сезон УПЛ, як футбольні команди почали готуватися до нового. Один з етапів підготовки — підписання партнерств для клубів. Першими про угоду заявили хоч і нові, але вже гучні імена в українському спорті: букмекерський бренд GGBET та ФК Полісся (Житомир).
Сьогодні два бренди анонсували офіційне партнерство. GGBET і Полісся запускають нову хвилю контенту, інтерактивів, спецпроєктів та форматів, які дозволять кожному фанату бути ще ближче до улюбленої команди. Від офлайн подій до диджиталу — кожен проєкт надихатиме та мотивуватиме вболівальників об’єднуватися навколо команди вовків, яка грає для своїх.
"Зараз наш клуб перебуває у стадії трансформації: ми змінюємось, зростаємо, плануємо, і саме в цей час нам важливо, хто поруч із нами. Партнерство з GGBET — це той міжнародний досвід та підтримка, яких ми потребуємо та готові інтегрувати в наше спільне майбутнє та співпрацю" — Олександр Денисов, директор з маркетингу, медіа та спонсорства ФК Полісся.
У GGBET також бачать багато перспектив у співпраці з житомирським клубом: "Ми з натхненням долучаємось до партнерства з ФК Полісся. Це команда з характером, амбіціями та відданими вболівальниками. Житомирські вовки — це про емоції, боротьбу до кінця. Наше завдання — посилити ці чесноти, створивши якісні продукти для вболівальників. Впевнені, що клуб гідно представлятиме Україну в єврокубках", — відзначив Сергій Міщенко, CEO GGBET UA.
Вже в липні Полісся на чолі з новим головним тренером клубу Русланом Ротанем розпочне свій шлях у матчах другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.
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