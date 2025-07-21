Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Букмекери активно оцінюють шанси на те, що Родріго покине Реал цього літа, і найімовірнішим новим клубом для бразильця називають Арсенал. Коефіцієнти на трансфер до лондонців варіюються в межах 1.73 – 3.00, що робить цей варіант безумовним фаворитом на думку аналітиків. "Каноніри" шукають підсилення в атаці, і Родріго цілком відповідає їхньому профілю – технічний, універсальний і вже має великий досвід у топ-клубі.

На другому місці за ймовірністю – ПСЖ, який традиційно присутній у трансферних чутках навколо зіркових гравців. Такий крок французького гранда оцінюється коефіцієнтами 4.5–6.00, і попри відсутність конкретики в медіа, букмекери явно не списують цей варіант.

З деяким відставанням ідуть інші англійські клуби: Ман Сіті тримається в межах 6.00–13.00, Ліверпуль — 9.00–10.00, Ньюкасл — 10.00. У списку також є Баварія з коефіцієнтами 11.00–13.00, але поки в ЗМІ немає особливого резонансу навколо цього напряму.

Цікаво, що варіант із Саудівською Аравією виглядає навіть реальнішим, ніж здається — котирування на трансфер до будь-якої саудівської команди коливаються між 3.50 та 17.00.

Водночас те, що Родріго залишиться в Реалі оцінюється показником 2.25.

Також розглядаються:

Челсі — 5.5–26

Тоттенгем — 26

Будь-який німецький клуб — 13

Будь-який італійський клуб — 34