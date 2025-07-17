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На стадіоні Вемблі в столиці Англії Лондоні 19 липня відбудеться поєдинок-реванш за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі.

З українцем Олександром Усиком зустрінеться британець Даніель Дюбуа. Досі непереможний уродженець Сімферополя має на своєму рахунку 23 звитяги в 23-х боях, 14 з яких були здобуті нокаутом.

Легендарний бій Усик-Дюбуа відбудеться за підтримки офіційного спонсора GGBET. GGBET — букмекерський бренд, який робить спортивні події подіями: підтримує топові матчі і поєдинки та посилює враження від перегляду ексклюзивним контентом і спецпропозиціями. Тримай лінію боксу разом із GGBET!

У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в 9-му раунді поєдинку в польському Вроцлаві. За даними CompuBox, тоді Олександр переграв Даніеля в кожному з раундів, маючи 88 успішних спроб ударів із 359 загалом (24,5%), тоді як Дюбуа — 47 із 290 (16,2%).

Букмекерами ймовірність перемоги українця в 9-10 раунді в майбутньому бою оцінюється коефіцієнтом 8. Поставити на те, що Олександр вдруге досягне бажаного результату достроково можна з показником 2.1.

Після успіху майже двома роками раніше Усик двічі протистояв Тайсону Ф'юрі. В обох випадках бій тривав усі 12 раундів і завершився на користь Олександра за рішенням суддів. Дюбуа ж технічними нокаутами завдав поразок Джарреллу Міллеру (10-й раунд) і Філіпу Хрговичу (8-й), після чого, в останньому перед цим поєдинку, нокаутував у п'ятому раунді Ентоні Джошуа, якого українець двічі здолав за очками перед першою зустріччю з Даніелєм.

Повідомляється, що загальний призовий фонд бою становить майже 200 млн доларів. Виплати для боксерів стануть рекордними для їхніх кар'єр. Усик отримає 65% загального призового фонду, Дюбуа — 35%. Варто зауважити, що за підсумками першого протистояння Олександр отримав гонорар у розмірі 6-ти мільйонів, тоді як Дюбуа — двох млн, тобто призові за цей час зросли в 20-30 разів.

Чи зможе "Динаміт" побороти непереможного "українського Кота"? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик-Дюбуа, віддають перевагу Олександру Усику — коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

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