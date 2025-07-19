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Football.ua разом із GGBET представляє прев'ю поєдинку й розповідає, на що варто поставити.

Найочікуваніша подія літа у світі боксу відбудеться вже цієї суботи, 19 липня, на легендарному Вемблі Стедіум у Лондоні.

Український чемпіон Олександр Усик зійдеться у реванші з британцем Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

🥊 Передумови реваншу Усик — Дюбуа

Перший поєдинок у 2023 році завершився драматично: Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді, але бій запам’ятався суперечками навколо удару нижче пояса. Тепер обидва боксери прагнуть поставити крапку в дискусіях і довести, хто справжній король хевівейту.

Усик після повторного тріумфу над Тайсоном Ф'юрі захищатиме титули WBC, WBA, WBO та IBO, тоді як Дюбуа вийде на ринг із поясом IBF після перемоги нокаутом в останньому поєдинку з Ентоні Джошуа.

First face off of fight week got 𝗛𝗘𝗔𝗧𝗘𝗗 🔥



🎟️ Buy Usyk vs. Dubois 2 NOW — link in bio #UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/q3RsvdY9y1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 15, 2025

📺 Де дивитися реванш Усик – Дюбуа онлайн в Україні? 🇺🇦

Ексклюзивним транслятором вечору боксу в Україні є медіасервіс MEGOGO. Щоб дивитися, потрібна одна з місячних передплат: Оптимальна, Максимальна, Спорт або MEGOPACK XL.

Вартість найдешевшої – близько 199 грн/місяць.

Трансляція буде доступна в розділі "Спорт" → "Єдиноборства" на каналі MEGOGO Гонг, а також на окремому поп-ап каналі, який з’явиться в день події. Дивитися можна на будь-якому пристрої: телевізорі, смартфоні або ноутбуці.

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📺 Де дивитися реванш Усик — Дюбуа онлайн за кордоном? 🌎

Глобально реванш Усик – Дюбуа транслює сервіс DAZN у форматі PPV:

▪️Велика Британія: £24.99

▪️США: $59.99

▪️Інші країни: $19.99 / еквівалент

Дивитися бій на DAZN можна за цим посиланням.

⏰ О котрій годині дивитися бокс?

▪️Початок студії на MEGOGO: 19 липня о 19:15 (Київ)

▪️Головний бій Усик – Дюбуа: орієнтовно о 23:30 (Київ)



▪️Вечір боксу стартує з андеркарду о 19:00, мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30.

У карді шоу, крім Усика і Дюбуа, виступлять Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

Повний кард шоу Усик – Дюбуа 2:

🇺🇦 Олександр Усик (23-0, 14 KO) – Деніел Дюбуа (22-2, 21 KO)

Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) – Кевін Лерена (31-3, 15 KO)

🇺🇦 Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) – Соломон Декрес (9-1, 3 KO)

🇺🇦 Даніель Лапін (11-0, 4 KO) – Льюїс Едмондсон (11-0, 3 KO)

Лаша Гурулі (1-0, 0 KO) – Джеймс Френсіс (7-1, 1 KO)

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