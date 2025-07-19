Найочікуваніша подія літа у світі боксу відбудеться вже цієї суботи, 19 липня, на легендарному Вемблі Стедіум у Лондоні.

Український чемпіон Олександр Усик зійдеться у реванші з британцем Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

🥊 Передумови реваншу Усик — Дюбуа

Перший поєдинок у 2023 році завершився драматично: Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді, але бій запам’ятався суперечками навколо удару нижче пояса. Тепер обидва боксери прагнуть поставити крапку в дискусіях і довести, хто справжній король хевівейту.

Олександр Усик — Даніель Дюбуа: анонс та прогноз на бій

Усик після повторного тріумфу над Тайсоном Ф'юрі захищатиме титули WBC, WBA, WBO та IBO, тоді як Дюбуа вийде на ринг із поясом IBF після перемоги нокаутом в останньому поєдинку з Ентоні Джошуа.

📺 Де дивитися реванш Усик – Дюбуа онлайн в Україні? 🇺🇦

Ексклюзивним транслятором вечору боксу в Україні є медіасервіс MEGOGO. Щоб дивитися, потрібна одна з місячних передплат: Оптимальна, Максимальна, Спорт або MEGOPACK XL.

Вартість найдешевшої – близько 199 грн/місяць.

Трансляція буде доступна в розділі "Спорт" → "Єдиноборства" на каналі MEGOGO Гонг, а також на окремому поп-ап каналі, який з’явиться в день події. Дивитися можна на будь-якому пристрої: телевізорі, смартфоні або ноутбуці.

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📺 Де дивитися реванш Усик — Дюбуа онлайн за кордоном? 🌎

Глобально реванш Усик – Дюбуа транслює сервіс DAZN у форматі PPV:

▪️Велика Британія: £24.99
▪️США: $59.99
▪️Інші країни: $19.99 / еквівалент

Дивитися бій на DAZN можна за цим посиланням.

⏰ О котрій годині дивитися бокс?

▪️Початок студії на MEGOGO: 19 липня о 19:15 (Київ)

▪️Головний бій Усик – Дюбуа: орієнтовно о 23:30 (Київ)

▪️Вечір боксу стартує з андеркарду о 19:00, мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30.

У карді шоу, крім Усика і Дюбуа, виступлять Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

Повний кард шоу Усик – Дюбуа 2:

🇺🇦 Олександр Усик (23-0, 14 KO) – Деніел Дюбуа (22-2, 21 KO)
Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) – Кевін Лерена (31-3, 15 KO)
🇺🇦 Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) – Соломон Декрес (9-1, 3 KO)
🇺🇦 Даніель Лапін (11-0, 4 KO) – Льюїс Едмондсон (11-0, 3 KO)
Лаша Гурулі (1-0, 0 KO) – Джеймс Френсіс (7-1, 1 KO)

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