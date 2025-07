Найочікуваніша подія літа у світі боксу відбудеться вже цієї суботи, 19 липня, на легендарному Вемблі Стедіум у Лондоні.

Український чемпіон Олександр Усик зійдеться у реванші з британцем Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Перший поєдинок у 2023 році завершився драматично: Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді, але бій запам’ятався суперечками навколо удару нижче пояса. Тепер обидва боксери прагнуть поставити крапку в дискусіях і довести, хто справжній король хевівейту.

Усик після повторного тріумфу над Тайсоном Ф'юрі захищатиме титули WBC, WBA, WBO та IBO, тоді як Дюбуа вийде на ринг із поясом IBF після перемоги нокаутом в останньому поєдинку з Ентоні Джошуа.

