Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ільвес — Шахтар, Getty Images
16 липня 2025, 18:06
У рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Ільвес (перший матч — 6:0).
Друга очна зустріч українського й фінського клубів відбудеться в четвер, 17 липня, на Таммелан Стадіон у Тампере, Фінляндія. Початок — о 19:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх Ільвеса оцінюється показником 6.70. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.90.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря й тотал більше 2,5", представлений показником 1.95.
Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Аліссона Сантани.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря без пропущених голів". На нього можна поставити з показником 2.39.
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