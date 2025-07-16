Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Ільвес (перший матч — 6:0).

Друга очна зустріч українського й фінського клубів відбудеться в четвер, 17 липня, на Таммелан Стадіон у Тампере, Фінляндія. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх Ільвеса оцінюється показником 6.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря й тотал більше 2,5", представлений показником 1.95.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Аліссона Сантани.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря без пропущених голів". На нього можна поставити з показником 2.39.

Слідкуйте за поєдинком Ільвес — Шахтар на Football.ua.