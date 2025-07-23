Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар, Getty Images
23 липня 2025, 11:17
У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Бешикташ.
Перша очна зустріч українського й турецького клубів відбудеться в четвер, 24 липня, на Бешикташ Стедіум у Стамбулі, Туреччина. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Уле Гуннара Сульшера. Так, на перемогу Бешикташа можна поставити з коефіцієнтом 2.38, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 2.72. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.86.
Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кевіна.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.15.
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