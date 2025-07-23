Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Бешикташ.

Перша очна зустріч українського й турецького клубів відбудеться в четвер, 24 липня, на Бешикташ Стедіум у Стамбулі, Туреччина. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Уле Гуннара Сульшера. Так, на перемогу Бешикташа можна поставити з коефіцієнтом 2.38, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 2.72. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.86.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кевіна.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.15.

Слідкуйте за поєдинком Бешикташ — Шахтар на Football.ua.