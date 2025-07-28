Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Це літо вже подарувало багато гучних трансферів, але найдорожчий та найстатусніший може відбутись вже найближчим часом. Александера Ісака не вразила пропозиція нового контракту від Ньюкасла, тому він хоче змінити клуб.

Фаворитом на підписання шведського нападника є Ліверпуль. Не дивлячись на те, що "червоні" вже підписали Юго Екітіке, коефіцієнт на потенційний трансфер складає 1.59. Ще один ймовірний варіант продовження кар'єри — будь-який клуб з Саудівської Аравії. На це можна поставити з коефіцієнтом 6.5. Далі йдуть Челсі та Арсенал з котируванням 17.

Серед претендентів є й Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" наче не планують купляти коштовного нападника, але якщо ви вірите в зміну стратегії, то можете поставити з коефіцієнтом 19.

Інші претенденти:

Реал — 26

Барселона, ПСЖ — 30

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