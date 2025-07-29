Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо Київ — Хамрун Спартанс, fcdynamo.com
29 липня 2025, 00:00
У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 із Динамо Київ зустрінеться Хамрун Спартанс.
Хамрун Спартанс — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд матчу 22.07.2025
Друга очна зустріч українського й мальтійського клубів відбудеться у вівторок, 29 липня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 1.19, тоді як потенційний успіх Хамрун Спартанс оцінюється показником 13.50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7.00.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Динамо Київ без пропущених голів", представлений показником 1.81.
Коефіцієнтом 2.93 оцінена ймовірність відкриття рахунку в стартові 15 хвилин матчу.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.82.
Слідкуйте за поєдинком Динамо Київ — Хамрун Спартанс на Football.ua.