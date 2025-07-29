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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 із Динамо Київ зустрінеться Хамрун Спартанс.

Хамрун Спартанс — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд матчу 22.07.2025

Друга очна зустріч українського й мальтійського клубів відбудеться у вівторок, 29 липня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 1.19, тоді як потенційний успіх Хамрун Спартанс оцінюється показником 13.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Динамо Київ без пропущених голів", представлений показником 1.81.

Коефіцієнтом 2.93 оцінена ймовірність відкриття рахунку в стартові 15 хвилин матчу.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.82.

Слідкуйте за поєдинком Динамо Київ — Хамрун Спартанс на Football.ua.