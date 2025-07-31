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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26 з Олександрією зустрінеться Партизан.

Олександрія — Партизан 0:2 Відео голів та огляд першого матчу 24.07.2025

Друга очна зустріч українського й сербського клубів відбудеться в четвер, 31 липня, на стадіоні ФК Партизан у Белграді, Сербія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Срджана Благоєвича. Так, на перемогу Партизана можна поставити з коефіцієнтом 2.00, тоді як потенційний успіх Олександрії оцінюється показником 3.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

Вихід сербів до наступного раунду турніру оцінюється в 1.05, а українців — в 8.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Партизан не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.37.

Коефіцієнтом 3.45 оцінена ймовірність "сухої" перемоги Партизана.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 2,75". На нього можна поставити з показником 1.74.

Слідкуйте за поєдинком Партизан — Олександрія на Football.ua.