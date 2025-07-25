Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 24 липня 2025 року.

Олександрія у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій поступилася сербському Партизану (0:2).

Сербська команда відкрила рахунок на 14 хвилині зусиллями Богдана Костича, який скористався провалом оборони команди Кирила Нестеренка на правому фланзі та спокійно пробив повз воротаря у дальній кут воріт.

Потім на 56 хвилині Олександрія пропустила другий м'яч — гарний удар з лінії штрафного майданчика вдався Огнєну Угрешичу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Партизан у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Олександрія — Партизан 0:2

Голи: Б. Костич, 14, Угрешич, 56.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка — Ковалець (Булеца, 61), Шостак (Ващенко, 62), Мишньов — Безерра (Козак, 77), Амарал (Кулаков, 69), Цара (Жота, 62).

Партизан: Крунич — Роганович (Мілич, 90+4), Джуржевич, Сімич, Юрчевич — Угрешич (Янкович, 74), Вукотич (Натхо, 74), Карабельов — Б. Костич (Калулу, 60), Й. Мілошевич (А. Костич, 60), Тріфунович.

Попередження: Шостак, Ващенко.