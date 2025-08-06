Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар, Getty Images
06 серпня 2025, 18:36
У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Панатінаїкос.
Перша очна зустріч українського й грецького клубів відбудеться в четвер, 7 серпня, на Олімпійському спортивному комплексі в Афінах, Греція. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.51, тоді як потенційний успіх Панатінаїкоса оцінюється показником 2.70. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.10.
Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність перемоги Шахтаря в один гол або нічиєї.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Шахтар: 0". На нього можна поставити з показником 1.86.
Слідкуйте за поєдинком Панатінаїкос — Шахтар на Football.ua.