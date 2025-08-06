Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Панатінаїкос.

Перша очна зустріч українського й грецького клубів відбудеться в четвер, 7 серпня, на Олімпійському спортивному комплексі в Афінах, Греція. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.51, тоді як потенційний успіх Панатінаїкоса оцінюється показником 2.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.10.

Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність перемоги Шахтаря в один гол або нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Шахтар: 0". На нього можна поставити з показником 1.86.

Слідкуйте за поєдинком Панатінаїкос — Шахтар на Football.ua.